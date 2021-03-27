احتفال نور الرياض يطفئ أنواره تضامنًا مع الحدث العالمي "ساعة الأرض"

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انضم احتفال نور الرياض بالأمس إلى ملايين الأشخاص حول العالم احتفاء بساعة الأرض؛ إذ تم إطفاء أنوار الأعمال الفنية المضيئة لفترة وجيزة، البالغ عددها أكثر من63 عملاً؛ وذلك لرفع الوعي بضرورة تضامن الجميع في حماية البيئة.

ومنذ انطلاق احتفال نور الرياض في 18 مارس أضاء بأعماله الفنية 13 موقعًا في جميع أنحاء العاصمة. وقد عكست فنون الضوء أجواء إبداعية في مختلف أرجائها إلا أن هذه الأنوار أُطفئت لفترة وجيزة يوم السبت تضامنًا مع المبادرة العالمية مع الملايين من الأشخاص حول العالم.

وبالتزامن مع هذا الحدث فإن احتفال نور الرياض يقدم مجموعة من البرامج، ويضم العديد من الأعمال الفنية التي تدور حول الاستدامة البيئية من خلال مناقشة أعمال الفنانين المشاركين، مثل عمل الفنان الهولندي دان روزيجارد "الطبيعة المتوهجة"، الذي يقدم تجربة تفاعلية غامضة، تتعمق في الجوانب الفريدة للكائنات الحية الدقيقة التي يبلغ عمرها ٧٠٠ مليون سنة، التي تُضاء عند اللمس.

وجاء هذا العمل الفني الذي يجمع بين علم الأحياء والتكنولوجيا نتيجة فترة مكثفة من البحث والتصميم؛ لتمكن الزوار من التفاعل مع أكثر الكائنات التي تبعث الضوء في العالم. فعندما يسير الزوار حول العمل الفني تستيقظ الكائنات بسبب الضغط الناتج عن خطواتهم، ويخلق تلألؤها البيولوجي بيئة ساحرة متغيرة باستمرار.

ويتمحور عمل الفنان السعودي أيمن زيداني "بذور الأرض" حول ديناميكية العلاقات البشرية وغير البشرية التي تواجه مستقبل الأرض، ويمزج عمله الفني بين الحقائق والسرد الخيالي؛ إذ يروي العرض قصة أثر التغير المناخي المتوقع في منطقة الخليج في العقود القادمة. كما يحث العمل الفني على طرح حوار إقليمي، يناقش التحديات البيئية التي تستلزم منا تعزيز الجهود المشتركة لمواجهتها.

الجدير بالذكر أن "ساعة الأرض" هي إحدى كبرى الحملات البيئية المؤثرة على مستوى العالم؛ إذ يشارك فيها ملايين الأشخاص في أكثر من 180 دولة ومنطقة بإطفاء أنوارهم للتوعية بضرورة حماية البيئة في آخر سبت من شهر مارس في كل عام.

وإضافة إلى تلك الأعمال، لا يزال احتفال نور الرياض يتيح الفرصة لزواره للاستمتاع بالأعمال الفنية الأخرى المنتشرة في أنحاء مدينة الرياض، والاستفادة من الحوارات وورش العمل التي يقدمها عبر منصاته الإلكترونية المختلفة، ويتيح للسكان والزوار مشاهدة 30 عملاً فنيًّا في معرض "نور على نور" بمركز الملك عبدالله المالي، وبالإمكان حجز تذاكره بأسعار رمزية، يعود ريعها إلى مؤسسات خيرية عبر الموقع الإلكتروني www.noorriyadh.sa أو التطبيق الرسمي للاحتفال.

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