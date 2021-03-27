أخبار عاجلة

జనగామ ఎమ్మెల్యే ముత్తిరెడ్డి యాదగిరిరెడ్డి కబ్జా లీలలు || ABN Big Story || ABN Telugu -
Mamata Banerjee Leads Padyatra In Bhagabeda Of Nandigram | ممتا بنرجی کی نندی گرام میں پدیاترا -
İzlanda'da patlayan volkanın önünde voleybol maçı -
Chăm sóc vườn cây ăn trái mùa nắng nóng | THDT -
Я повішуся перед воротами суду, – лучанин, якого хочуть виписати з квартири -
Nuevos Galaxy Buds Pro -
WCPO 9 News Headlines -
Yonex Astrox 88 Pro Badminton Rackets Technology Video -
Enea Zastal BC - PGE Spójnia | zapowiedź serii #EnergaBasketLiga #PLKPL -
حريق في اليابان قد يقلص إنتاج السيارات بالعالم بمقدار 1.6 مليون سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

طعنة في القلب .."بايدن" يقترح إطلاق مشروع ينافس "الحزام والطريق" الصيني

Print
طعنة في القلب .."بايدن" يقترح إطلاق مشروع ينافس "الحزام والطريق" الصيني طعنة في القلب .."بايدن" يقترح إطلاق مشروع ينافس "الحزام والطريق" الصيني
تسعى بكين إلى استغلاله في توسيع نطاق استثماراتها

طعنة في القلب ..

اقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن تطلق الدول الديمقراطية مبادرة منافسة لمشروع "الحزام والطريق" الصيني للاستثمار في البنى التحتية، وذلك في توقيت تتصاعد فيه التوترات بين العملاق الآسيوي والدول الغربية، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (السبت).

وأوضح "بايدن" أنه تقدّم بالاقتراح خلال اتصال مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في خضم توتر مع بكين على خلفية فرض عقوبات على مرتكبي انتهاكات بحق أقلية الأويغور المسلمة في منطقة شينيجانغ في شمال غرب الصين، ورد الصين بعقوبات على شخصيات غربية.

وأضاف أنه اقترح إطلاق مبادرة مماثلة تصدر عن الدول الديمقراطية، لمساعدة فئات من حول العالم تحتاج حقًا إلى المساعدة، وذلك في إشارة إلى مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، فيما يمثل طعنة في قلب المشروع الصيني لو شيد منافس له.

وتزايد نفوذ بكين في عددٍ من الدول في السنوات الأخيرة عبر تقديمها قروضًا وإطلاقها مشروعات من خلال مبادرتها، ما زاد مخاوف القوى الإقليمية والدول الغربية.

وساعدت الصين عشرات الدول في بناء وتطوير طرق وسكك حديد وسدود وموانئ.

وتسعى بكين إلى استغلال المبادرة لتوسيع نطاق استثماراتها على صعيد الطاقة إلى خارج حدودها.

وأنفقت الصين بين عامي 2000 و2018، نحو 57 مليار دولار على مشروعات الفحم، وفق قاعدة بيانات جامعة بوسطن حول التمويل الصيني لمشروعات الطاقة عالميًا.

الرئيس الأمريكي جو بايدن أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية بايدن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حريق في اليابان قد يقلص إنتاج السيارات بالعالم بمقدار 1.6 مليون سيارة

حريق في اليابان قد يقلص إنتاج السيارات بالعالم بمقدار 1.6 مليون سيارة

المحكمة أدانته بنشر كورونا.. الْتقى بـ46 شخصًا والعقوبة جاءت "رادعة"

المحكمة أدانته بنشر كورونا.. الْتقى بـ46 شخصًا والعقوبة جاءت "رادعة"

دراسة تحذّر.. ارتداء العدسات اللاصقة أثناء الاستحمام يهدد البصر

دراسة تحذّر.. ارتداء العدسات اللاصقة أثناء الاستحمام يهدد البصر

تعاملات الأربعاء.. النفط يرتفع وبرنت عند 64.60 دولار للبرميل

تعاملات الأربعاء.. النفط يرتفع وبرنت عند 64.60 دولار للبرميل

شبكة عيون الإخبارية