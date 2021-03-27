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أمانة الجوف تكثِّف أعمال صيانة الطرق وإعادة طلاء الأرصفة والمسارات

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"الحموان": حريصون على توفير متطلبات السلامة المرورية

أمانة الجوف تكثِّف أعمال صيانة الطرق وإعادة طلاء الأرصفة والمسارات

كثفت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها أعمال النظافة والصيانة وطلاء الأرصفة وتحديد المسارات في الشوارع الرئيسية والفرعية بالمنطقة ومحافظاتها.

ونفّذت الفِرق الميدانية أعمال تجديد دهان الأرصفة على الشوارع المحورية، وإعادة طلاء مسارات المركبات والعلامات المرورية في الشوارع المحورية، وأمام المساجد والمدارس داخل نطاق الأحياء السكنية.

وأكد عمر بن عبدالعزيز الحموان، المتحدث الرسمي للأمانة، أن الأمانة حريصة على تحسين المشهد الحضري، وتوفير متطلبات السلامة المرورية في الطرقات، والحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق كافة بالمنطقة.

أمانة الجوف تكثِّف أعمال صيانة الطرق وإعادة طلاء الأرصفة والمسارات

أمانة الجوف تكثِّف أعمال صيانة الطرق وإعادة طلاء الأرصفة والمسارات

أمانة الجوف تكثِّف أعمال صيانة الطرق وإعادة طلاء الأرصفة والمسارات

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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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