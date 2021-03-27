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جمعية "بيان" تطلق حملة لنقل المتطوعين بمركز لقاح كورونا بالرمحية

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جمعية "بيان" تطلق حملة لنقل المتطوعين بمركز لقاح كورونا بالرمحية جمعية "بيان" تطلق حملة لنقل المتطوعين بمركز لقاح كورونا بالرمحية
ضمن المساهمة في دعم وإسناد الجهود الحكومية

جمعية

أطلقت جمعية بيان لتحفيظ القرآن الكريم برماح، بالتعاون مع القطاع الصحي بالمحافظة مبادرة نقل المتطوعين العاملين بمركز لقاح كورونا بالرمحية التابع لمحافظة رماح.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من الواجب الوطني للجمعية والمساهمة في دعم الجهود الحكومية الكبيرة لمكافحة الجائحة.

وخصصت الجمعية حافلات لنقل العاملين من منازلهم إلى المركز وإعادتهم، وقد وجدت هذه البادرة استحساناً كبيراً من قبل المسؤولين في مركز لقاح كورونا بالرمحية، مؤكدين أن المسؤولية المجتمعية تحتم تعاون الجميع حتى نتجاوز هذه الجائحة بإذن الله.

يذكر أن جمعية بيان لتحفيظ القرآن الكريم برماح تسهم في العديد من الأعمال المجتمعية، ودائمًا ما تكون حاضرة في جميع المناسبات التي تشهدها المحافظة.

جمعية بيان لتحفيظ القرآن الكريم رماح

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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