أمانة الجوف تكثِّف أعمال صيانة الطرق وإعادة طلاء الأرصفة والمسارات

★ ★ ★ ★ ★

"الحموان": حريصون على توفير متطلبات السلامة المرورية

كثفت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها أعمال النظافة والصيانة وطلاء الأرصفة وتحديد المسارات في الشوارع الرئيسية والفرعية بالمنطقة ومحافظاتها.

ونفّذت الفِرق الميدانية أعمال تجديد دهان الأرصفة على الشوارع المحورية، وإعادة طلاء مسارات المركبات والعلامات المرورية في الشوارع المحورية، وأمام المساجد والمدارس داخل نطاق الأحياء السكنية.

وأكد عمر بن عبدالعزيز الحموان، المتحدث الرسمي للأمانة، أن الأمانة حريصة على تحسين المشهد الحضري، وتوفير متطلبات السلامة المرورية في الطرقات، والحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق كافة بالمنطقة.

الجوف أمانة الجوف منطقة الجوف أمانة منطقة الجوف