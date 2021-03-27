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العثور على مواد خطرة في منشأة نفطية بجنوب لبنان

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العثور على مواد خطرة في منشأة نفطية بجنوب لبنان العثور على مواد خطرة في منشأة نفطية بجنوب لبنان

جي بي سي نيوز:- تم العثور على مواد كيمياوية "خطرة" موجودة بمنشآت النفط في منطقة الزهراني في جنوب لبنان.

وأعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان إثر اجتماع له اليوم الجمعة في قصر الرئاسة في بعبدا أن "خبراء الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية كشفوا على المواد في الزهراني"، وتبيّن لهم أنها "مواد نووية عالية النقاوة".

وأكد المجلس أن هذه "المواد النووية عالية النقاوة تستدعي تدبيراً سريعاً للتعامل معها".

وقد تم تكليف وزير الطاقة بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية، لاسيما الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية لتخزين المواد الشديدة الخطورة، بعد سحبها من منشآت النفط أو أي أمكنة أخرى".

كما تم "تكليف الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية استكمال الاتصالات لإيجاد حل نهائي لنفايات الطاقة المشعة المخزنة في مقر الهيئة".

في سياق آخر، ناقش المجلس الإجراءات المتبعة للحد من تفشي كورونا في لبنان.

وقرر المجلس تمديد حالة التعبئة العامة لغاية 30 سبتمبر المقبل، وفرض لبس الكمامات على المواطنين والطلب إلى الأجهزة المعنية اتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين. وطُلب من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد في قمع المخالفات.

كما تم تكليف وزير الصحة باستكمال التواصل مع الشركات المصنّعة للقاحات لتأمين اللقاحات مع السماح للقطاع الخاص لتأمين اللقاحات عبر مبادرات جماعية تحت إشراف وضوابط وزارة الصحة.

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جي بي سي نيوز

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