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شاهد قصة نجاح شاب سعودي.. نجح في ميدان العمل الحر والبناء والتعمير

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شاهد قصة نجاح شاب سعودي.. نجح في ميدان العمل الحر والبناء والتعمير شاهد قصة نجاح شاب سعودي.. نجح في ميدان العمل الحر والبناء والتعمير
عمل مصمم ديكورات منازل وفني أصباغ.. ويفتخر بأنه السعودي الوحيد في مجاله بمدينته

شاهد قصة نجاح شاب سعودي.. نجح في ميدان العمل الحر والبناء والتعمير

يفتخر الشاب فارس العنزي بأنه السعودي الوحيد الذي يعمل في مدينته "رفحاء" بمنطقة الحدود الشمالية في قطاع البناء والترميم وصيانة المنازل بعد أن تجاوز بمهنيته مرحلة العقبات والصعوبات والتحديات في مجاله.

وبحسب تقرير "منصور المزهم" لبرنامج "mbc في أسبوع"، يجيد العنزي حِرفًا عدة بعد أن صعد "سلم" العمل الحُرّ؛ ليعمل بيده في عالم البناء والتعمير مصمم ديكورات منازل، وفني أصباغ.

وعن بدايته في هذا المجال يروي قائلاً: "منذ 6 سنوات دخلت مجال التصميم الداخلي، وحققت أهدافًا كثيرة من تصميم الجبسيات والخشبيات، ولاسيما أن الأصباغ والجبس مطلوبة جدًّا، وقليل مَن يتقن هذا الفن. وقد حققت نجاحًا كبيرًا -بحمد الله- في محافظة رفحاء".

كما يتقن الحرفي العنزي أعمال الكهرباء والنجارة، ويجد متعته من خلال هذه الأعمال الفنية بعد أن أصبحت مصدر رزق له، ودخلاً إضافيًّا، يعتمد عليه.

ووجّه الشاب العنزي نصيحة للشباب السعودي بدخول مجال العمل الحُرّ من تشييد البناء والتشطيب والديكورات والأصباغ والديكورات والجبسيات، مؤكدًا أن العمل الحُر في هذه المجالات يحقق دخلاً طيبًا وأرباحًا جيدة.

وأشار إلى سهولة وتوافر وسائل وطرق تعلم هذه الحِرف عن طريق التواصل الاجتماعي كاليوتيوب، والدورات التدريبية في المعاهد التي تعقد دورات لتعليم الديكور الداخلي.

كما عرض العنزي استعداده لتعليم أي شاب في مدينته يرغب في تعلم هذه الحِرف، ومساعدته، مؤكدًا أنه شرف كبير له أن ينقل خبرته لأي شاب سعودي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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