بالصور.. خروج سياح على مناهل مياه أمطار يتسبب بانقلاب سيارة في جدة

★ ★ ★ ★ ★

دعوات للجهات المعنية بإيجاد حل بشكل نهائي حفاظًا على الأرواح

تسبب خروج سياح من مناهل لتصريف مياه الأمطار بشارع فلسطين بجدة، مساء اليوم، إلى انقلاب مركبة وتعرضها لأضرار، بعد أن تكرر الخلل بالموقع عدة مرات طوال السنوات الماضية.

وقال المواطن "محمد باطرفي" إن المشكلة في مناهل تصريف الأمطار، فأكثر من مرة تصير حوادث بسببها ويتم إصلاحها، لكن الخلل يعود مرة أخرى، متوقعًا أن إصلاح المكان لم يكن بالشكل الجيد.

وأضاف بخصوص حادث اليوم: "لم أشاهد وقت الحادث ولكن كالعادة، عند مرور سيارة والضغط على طرف الحديد، يرتفع ويتسبب بانقلاب السيارة، وهذه ثاني سيارة تنقلب في نفس المكان، أو تتعرض للأضرار".

ودعا "باطرفي" الجهات المعنية إلى إيجاد حل بشكل نهائي؛ لمنع وقوع مثل تلك الحوادث حفاظًا علي الأرواح أو تضرر المركبات.

