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الكويت تسجل 1198 إصابة و9 حالات وفاة بفيروس كورونا

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الكويت تسجل 1198 إصابة و9 حالات وفاة بفيروس كورونا الكويت تسجل 1198 إصابة و9 حالات وفاة بفيروس كورونا
9 حالات وفاة

الكويت تسجل 1198 إصابة و9 حالات وفاة بفيروس كورونا

سجلت الكويت 1198 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 227178 حالة، فيما سجلت 9 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة حتى الآن 1279 حالة.
وأفادت وزارة الصحة الكويتية أنه تم تسجيل 1336 حالة شفاء من الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 211360 حالة.الكويت الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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