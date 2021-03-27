أخبار عاجلة

حريق في اليابان قد يقلص إنتاج السيارات بالعالم بمقدار 1.6 مليون سيارة -
المحكمة أدانته بنشر كورونا.. الْتقى بـ46 شخصًا والعقوبة جاءت "رادعة" -
دراسة تحذّر.. ارتداء العدسات اللاصقة أثناء الاستحمام يهدد البصر -
تعاملات الأربعاء.. النفط يرتفع وبرنت عند 64.60 دولار للبرميل -
حائل.. سحب رعدية ونشاط في الرياح السطحية يتواصل حتى 8 مساء -
Samsung - Galaxy Buds Pro ???? -
美 싱크탱크 "북 평산 우라늄 공장 계속 가동 상태" / YTN -
ఇళ్ళార గుండు కింద ఆది ఆదిమానవుల అవశేషాలు || Remains of Adi Aborigines || ABN Telugu -
വോട്ട് വാർത്ത | 8.30AM | Vottuvartha | March 30, 2021 -
Paulistano busca litoral no megaferiado e enfrenta congestionamento -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. كوورة

ريال مدريد يحسم قراره النهائي بشأن عودة رونالدو

Print
ريال مدريد يحسم قراره النهائي بشأن عودة رونالدو ريال مدريد يحسم قراره النهائي بشأن عودة رونالدو

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها اليوم السبت، أن إدارة ريال مدريد حسمت موقفها النهائي من إمكانية عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي خلال الصيف المقبل.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن ريال مدريد بات رافضا لفكرة عودة رونالدو البالغ 36 عاما مرة أخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويضع الفريق الملكي أولوياته لضم مهاجمين شباب مثل الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان البالغ 22 عاما والنرويجي إيرلينغ هالاند هداف بوروسيا دورتموند الألماني البالغ 20 عاما.
وارتبط اسم رونالدو مؤخرا بالعودة لريال مدريد، بعد 3 سنوات من رحيله إلى يوفنتوس، وذلك بعد أن فشل في قيادة "السيدة العجوز" لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

وكانت أنباء قد ترددت عن رغبة "السيدة العجوز" في التخلص من رونالدو الصيف المقبل، في ظل ارتفاع راتبه، حيث يتقاضى راتبا سنويا قدره 31 مليون يورو، الأمر الذي يشكل عبئا كبيرا على خزينة يوفنتوس، الذي يعاني من أزمة مالية، جراء جائحة كورونا، على غرار بقية الأندية.

المصدر: صحيفة ماركا الإسبانية

كوورة

مواضيع متعلقة
بنزيما مهدد بالسجن خمس سنوات

بنزيما مهدد بالسجن خمس سنوات

دوري أبطال أوروبا: رسميا...ربع النهائي بين بورتو وتشيلسي سيقام في إشبيلية

دوري أبطال أوروبا: رسميا...ربع النهائي بين بورتو وتشيلسي سيقام في إشبيلية

تعرف على طبيعة اصابة لاعب برشلونة كوتينيو

تعرف على طبيعة اصابة لاعب برشلونة كوتينيو

ريال مدريد يحسم قراره النهائي بشأن عودة رونالدو

ريال مدريد يحسم قراره النهائي بشأن عودة رونالدو

شبكة عيون الإخبارية