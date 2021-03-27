ريال مدريد يحسم قراره النهائي بشأن عودة رونالدو

★ ★ ★ ★ ★

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها اليوم السبت، أن إدارة ريال مدريد حسمت موقفها النهائي من إمكانية عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي خلال الصيف المقبل.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن ريال مدريد بات رافضا لفكرة عودة رونالدو البالغ 36 عاما مرة أخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويضع الفريق الملكي أولوياته لضم مهاجمين شباب مثل الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان البالغ 22 عاما والنرويجي إيرلينغ هالاند هداف بوروسيا دورتموند الألماني البالغ 20 عاما.

وارتبط اسم رونالدو مؤخرا بالعودة لريال مدريد، بعد 3 سنوات من رحيله إلى يوفنتوس، وذلك بعد أن فشل في قيادة "السيدة العجوز" لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

وكانت أنباء قد ترددت عن رغبة "السيدة العجوز" في التخلص من رونالدو الصيف المقبل، في ظل ارتفاع راتبه، حيث يتقاضى راتبا سنويا قدره 31 مليون يورو، الأمر الذي يشكل عبئا كبيرا على خزينة يوفنتوس، الذي يعاني من أزمة مالية، جراء جائحة كورونا، على غرار بقية الأندية.

المصدر: صحيفة ماركا الإسبانية