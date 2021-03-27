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"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد"

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"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد" "البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد"

كشفت تقارير صحفية برازيلية عن مطالبات جماهير فريق غريميو البرازيلي المستمرة بعودة مارسيلو جروهي حارس مرمى الاتحاد الحالي.

وقالت تلك التقارير إنه لا توجد فرصة في الوقت الحالي لعودة الحارس حتى مع تأخر حصوله على راتبه بانتظام.

وقالت صحيفة portaldogremista نقلاً عن وكيل أعمال اللاعب: "لقد مر جروهي بسنة صعبة للغاية، حيث أصيب، وخضع لعملية جراحية."

وتابع: "إنه محترف مثالي حيث تعافى جسديًا وتقنيًا.. بالنسبة لموقفه كلاعب محترف لا أعرف كيف ستسير الأمور ولكن ليس هناك أدنى احتمال للدخول في مشاكل حيث يتمتع اللاعب بالكثير من الاحترام".

وقالت الصحيفة إنه حتى الأسبوع الماضي كان حارس المرمى لديه راتب متأخر شهرين لدى النادي وبالتالي، يمكنه تقديم طلب إلى الفيفا يطلب فيه إنهاء العقد. لكن الفكرة غير واردة على الإطلاق لدى اللاعب.

الجدير بالذكر أن الاتحاد كان قد تعاقد مع غروهي في يناير من عام 2019، قادمًا من صفوف غريميو البرازيلي، حيث يقدم الحارس مستويات ولا أروع مع النادي الجداوي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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