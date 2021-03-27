أخبار عاجلة

حريق في اليابان قد يقلص إنتاج السيارات بالعالم بمقدار 1.6 مليون سيارة -
المحكمة أدانته بنشر كورونا.. الْتقى بـ46 شخصًا والعقوبة جاءت "رادعة" -
دراسة تحذّر.. ارتداء العدسات اللاصقة أثناء الاستحمام يهدد البصر -
تعاملات الأربعاء.. النفط يرتفع وبرنت عند 64.60 دولار للبرميل -
حائل.. سحب رعدية ونشاط في الرياح السطحية يتواصل حتى 8 مساء -
Samsung - Galaxy Buds Pro ???? -
美 싱크탱크 "북 평산 우라늄 공장 계속 가동 상태" / YTN -
ఇళ్ళార గుండు కింద ఆది ఆదిమానవుల అవశేషాలు || Remains of Adi Aborigines || ABN Telugu -
വോട്ട് വാർത്ത | 8.30AM | Vottuvartha | March 30, 2021 -
Paulistano busca litoral no megaferiado e enfrenta congestionamento -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الصين تفرض عقوبات على أفراد وكيانات في أمريكا وكندا

Print
الصين تفرض عقوبات على أفراد وكيانات في أمريكا وكندا الصين تفرض عقوبات على أفراد وكيانات في أمريكا وكندا
ردًّا على إجراءات مماثلة اتُّخِذت ضدها

الصين تفرض عقوبات على أفراد وكيانات في أمريكا وكندا

فرضت الصين اليوم (السبت)، عقوبات على أفراد وكيانات في الولايات المتحدة وكندا، ردًّا على العقوبات المفروضة على المواطنين والجماعات الصينيين بشأن شينجيانغ.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان نقلته "رويترز"، أن الصين ستفرض عقوبات على رئيسة اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية جايل مانشين، ونائب رئيس اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية توني بيركنز.

وأضافت الوزارة أن عقوبات ستُفرض أيضًا على عضو البرلمان الكندي مايكل تشونغ واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان الدولية التابعة للجنة الدائمة للشؤون الخارجية والتنمية الدولية بمجلس العموم الكندي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حريق في اليابان قد يقلص إنتاج السيارات بالعالم بمقدار 1.6 مليون سيارة

حريق في اليابان قد يقلص إنتاج السيارات بالعالم بمقدار 1.6 مليون سيارة

المحكمة أدانته بنشر كورونا.. الْتقى بـ46 شخصًا والعقوبة جاءت "رادعة"

المحكمة أدانته بنشر كورونا.. الْتقى بـ46 شخصًا والعقوبة جاءت "رادعة"

دراسة تحذّر.. ارتداء العدسات اللاصقة أثناء الاستحمام يهدد البصر

دراسة تحذّر.. ارتداء العدسات اللاصقة أثناء الاستحمام يهدد البصر

تعاملات الأربعاء.. النفط يرتفع وبرنت عند 64.60 دولار للبرميل

تعاملات الأربعاء.. النفط يرتفع وبرنت عند 64.60 دولار للبرميل

شبكة عيون الإخبارية