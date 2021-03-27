أخبار عاجلة

حريق في اليابان قد يقلص إنتاج السيارات بالعالم بمقدار 1.6 مليون سيارة -
المحكمة أدانته بنشر كورونا.. الْتقى بـ46 شخصًا والعقوبة جاءت "رادعة" -
دراسة تحذّر.. ارتداء العدسات اللاصقة أثناء الاستحمام يهدد البصر -
تعاملات الأربعاء.. النفط يرتفع وبرنت عند 64.60 دولار للبرميل -
حائل.. سحب رعدية ونشاط في الرياح السطحية يتواصل حتى 8 مساء -
Samsung - Galaxy Buds Pro ???? -
美 싱크탱크 "북 평산 우라늄 공장 계속 가동 상태" / YTN -
ఇళ్ళార గుండు కింద ఆది ఆదిమానవుల అవశేషాలు || Remains of Adi Aborigines || ABN Telugu -
വോട്ട് വാർത്ത | 8.30AM | Vottuvartha | March 30, 2021 -
Paulistano busca litoral no megaferiado e enfrenta congestionamento -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"المحيميد": نظام تأجير عاملات المنازل بالساعة أبرز الحلول

Print
"المحيميد": نظام تأجير عاملات المنازل بالساعة أبرز الحلول "المحيميد": نظام تأجير عاملات المنازل بالساعة أبرز الحلول
هروب الخادمات قبل رمضان يؤرق الجميع

يتكرر سيناريو هروب الخادمات قبل حلول شهر رمضان المبارك؛ وذلك سعيًا منهن وراء الأجور العالية وأسعار قد تتجاوز 2500 ريال شهريًّا.

ويُعَد تزايد الطلب عليهن بسبب ارتفاع مكاتب الاستقدام، بسبب ظروف جائحة التي عمت العالم وكانت سببًا في شح العمالة المنزلية.

وفي السياق نفسه، أكد المحامي أحمد المحيميد، لبرنامج "120" على قناة ، أن هروب الخادمات قبل رمضان عادة تتكرر كل عام للبحث عن زيادة في الأجر.

وأوضح "المحيميد"، أن العقوبات تكون على المخالف وعلى من يشغله ومن ينقله والسمسار والوسيط؛ مشيرًا إلى أن هذه العقوبات تتراوح ما بين عقوبات مالية والسجن والترحيل والمنع من الاستقدام على جميع الأطراف؛ سواء كان الفرد المشغل أو العاملة أو الوسيط، وحتى مصادرة أداة نقل المخالف.

ولفت إلى أن اكتشاف هذه المخالفة يكون بسهولة عن طريق التبليغ أو حدوث مشكلة أو إصابة للعاملة.

وكشف "المحيميد"، أن أبرز الحلول لهذه المشكلة هي نظام تأجير العاملات بالساعة من خلال شركات متعددة.

ودعا إلى ضرورة اطلاع رب الأسرة والعمالة على لائحة تنظيم حقوق العمالة المنزلية وحقوقها، وفي حال وجود أي مشكلة يتم حلها وديًّا أو اللجوء إلى الجهات المختصة في وزارة الموارد البشرية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وفاة طبيب اسنان أردني متأثرا بفيروس كورونا

وفاة طبيب اسنان أردني متأثرا بفيروس كورونا

96 وفاة و 7751 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

96 وفاة و 7751 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 97 وفاة و 7940 اصابة بفيروس كورونا

تسجيل 97 وفاة و 7940 اصابة بفيروس كورونا

انخفاض أسعار النفط مع استئناف الملاحة بقناة السويس

انخفاض أسعار النفط مع استئناف الملاحة بقناة السويس

شبكة عيون الإخبارية