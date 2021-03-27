الصين تفرض عقوبات على أفراد وكيانات في أمريكا وكندا

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ردًّا على إجراءات مماثلة اتُّخِذت ضدها

فرضت الصين اليوم (السبت)، عقوبات على أفراد وكيانات في الولايات المتحدة وكندا، ردًّا على العقوبات المفروضة على المواطنين والجماعات الصينيين بشأن شينجيانغ.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان نقلته "رويترز"، أن الصين ستفرض عقوبات على رئيسة اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية جايل مانشين، ونائب رئيس اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية توني بيركنز.

وأضافت الوزارة أن عقوبات ستُفرض أيضًا على عضو البرلمان الكندي مايكل تشونغ واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان الدولية التابعة للجنة الدائمة للشؤون الخارجية والتنمية الدولية بمجلس العموم الكندي.