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بالصور جهاز بريطاني لفحص كورونا يخص المسافرين والنتيجة في 20 ثانية فقط

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اعتمدته الهيئة الطبية العليا

بالصور جهاز بريطاني لفحص كورونا يخص المسافرين والنتيجة في 20 ثانية فقط

أعلنت بريطانيا الموافقة على إجراء اختبار سريع للكشف عن بالنسبة للمسافرين تظهر نتيجته في 20 ثانية فقط.

وذكرت شركة "أي إبرا" في المملكة المتحدة، أن اختبار "Virolens" حصل على موافقة الهيئة الطبية العليا في بريطانيا بعدما تم تجربته في مطار هيثرو بلندن وفق "الديلي ميل".

وتأمل الشركة في طرح منتجها على نطاق أوسع في الأشهر المقبلة، مع خروج المملكة المتحدة من الإغلاق، وتحديدًا في المطارات والأماكن الرياضية وأماكن العمل.

طريقة الاختبار

يتضمن الاختبار مسحة من اللعاب من الخدين الداخليين؛ على عكس مسحات الأنف واللوزتين الأكثر شيوعًا، والتي قد تكون غير مريحة.

يتم إدخال المسحات في الجهاز الذي هو بحجم ماكينة القهوة، والذي يقوم بتنظيف العينة بحثًا عن فيروس كورونا.. يوجد داخل الجهاز كاميرا رقمية متصلة بمجهر تقوم بفحص العينة من خلال جهاز كمبيوتر مبرمج لاكتشاف الفيروس.

وتؤكد الشركة التي توزع الاختبار، أنه واحد من أكثر الأدوات السريعة دقة في كشف الفيروس؛ حيث وصلت دقته في الكشف عن الأشخاص المصابين بالفيروس إلى 98%.

تم اختبار المنتج في مطار هيثرو، وتمت مقارنة أدائه باختبارات PCR، والتي قد تستغرق عدة أيام لتظهر نتائجها، واتضح أنه مشابه لها في النتيجة.

بالصور جهاز بريطاني لفحص كورونا يخص المسافرين والنتيجة في 20 ثانية فقط

بالصور جهاز بريطاني لفحص كورونا يخص المسافرين والنتيجة في 20 ثانية فقط

بالصور جهاز بريطاني لفحص كورونا يخص المسافرين والنتيجة في 20 ثانية فقط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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