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"السياحة": لا اختلاط في النزل والكبائن الفندقية الجديدة

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"السياحة": لا اختلاط في النزل والكبائن الفندقية الجديدة "السياحة": لا اختلاط في النزل والكبائن الفندقية الجديدة
ضمن اللائحة الجديدة للإيواء الفندقي.. تعرّف على التفاصيل

أصدرت وزارة السياحة لائحة مرافق الإيواء السياحي الجديدة واستحدثت اللائحة عدة أنواع من السكن الفندقي في

؛ لعل أبرزها النزل الفندقي والكبائن الفندقية، وتهدف إلى توسيع أنماط الإيواء الفندقي؛ مما يؤدي الى زيادة الاستثمار السياحي.

ويقصد بالنزل الفندقي مرفق إيواء سياحي منخفض التكلفة ومزود بمرافق بسیطة ویستھدف، بشكل أساسي، الشباب والرحالة

والمسافرین الأفراد، حیث یتم تشغيل وإدارة ھذا النوع من مرافق الإيواء السياحي بشكل مستقل وتوجد مميزات مشتركة بین جمیع أنواع النزل.

أما الكبائن الفندقية فتتكون من وحدات صغيرة ذات مساحة محدودة يوجد بها سرير وتلفاز وتكييف وتجهيزات أخرى، ويكون بينها وبين

الكبائن الأخرى حاجز فاصل، وبها دورات مياه مشتركة فيما يعرف أوروبيًا بفنادق "الهوستل".

ومن أبرز شروط وزارة السياحة للسماح بتراخيص مرفق النزل الفندقي والكبائن؛ عدم السماح بوجود غرف أو كبائن مشتركة للرجال

والنساء، وضرورة تخصيص المنشأة كاملة إما للرجال أو النساء وفقًا للبند الثاني من شروط الترخيص.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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