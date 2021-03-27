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انطلاقة برياح باردة وختام شديد الحرارة.. عن "أجواء المملكة في أسبوع"

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انطلاقة برياح باردة وختام شديد الحرارة.. عن "أجواء المملكة في أسبوع" انطلاقة برياح باردة وختام شديد الحرارة.. عن "أجواء المملكة في أسبوع"
فيما تسيطر رياح دافئة على المغرب العربي وباردة على بلاد الشام ومصر

انطلاقة برياح باردة وختام شديد الحرارة.. عن

توقعت تقارير الأرصاد، أن يتمركز مرتفع جوي في وسط البحر المتوسط خلال الأسبوع الحالي، يدفع برياح دافئة نحو الجهة الغربية من البحر المتوسط، وأخرى باردة نحو الجزء الشرقي منه؛ لتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها على دول المغرب العربي بشكل عام، وأقل من معدلاتها على وبلاد الشام والعراق وشمال الجزيرة العربية والسودان.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بداية الأسبوع الحالي في عموم مناطق شمال الجزيرة العربية، وتشمل كلًّا من: شمال ، والكويت، والبحرين، وقطر، وسواحل الإمارات المطلة على الخليج العربي؛ كنتيجة لهبوب رياح شمالية غربية باردة نسبيًّا؛ لكن واعتبارًا من يوم الأربعاء، يمتد منخفض البحر الأحمر نحو وسط السعودية، ويدفع بكتلة هوائية حارة جديدة نحو الكويت والبحرين وقطر والإمارات وسلطنة عمان ومناطق واسعة من السعودية، ويسود طقس حار إلى شديد الحرارة ومستقر نهاية الأسبوع.

ووفق موقع "طقس العرب"، يتمركز مرتفع جوي في وسط البحر المتوسط طيلة الأسبوع الحالي، يدفع بكتلة هوائية دافئة نحو كل من: (المغرب، والجزائر، وتونس، وغرب ليبيا)؛ حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير وملموس تكون أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام، وتهب رياح جنوبية شرقية بشكل عام مثيرة للأتربة والغبار في المناطق الصحراوية.

ولا يُستبعد هطول زخات أمطار متفرقة خلال النصف الأول من الأسبوع على مناطق من: (المغرب، والجزائر، وتونس) كنتيجة لحالة ضعيفة من عدم استقرار جوي.

وبسبب المرتفع الجوي المتمركز وسط البحر المتوسط؛ تندفع نحو شرق البحر المتوسط والعراق كتلة هوائية باردة خلال النصف الثاني من الأسبوع، تكون الفرصة مهيأة لهطول زخات من المطر على كل من شمال مصر وفلسطين والأردن ولبنان وسوريا وأجزاء من العراق.

وتكون درجات الحرارة أقل من معدلاتها طيلة الأسبوع الحالي، ويسود طقس مائل للبرودة في شمال مصر، بارد نسبيًّا في فلسطين والأردن ولبنان وسوريا والعراق، بارد إلى شديد البرودة فوق المرتفعات العالية من لبنان وسوريا وشمال العراق.

وتهب على السودان رياح شمالية معتدلة الحرارة قادمة من البحر المتوسط عبر الأراضي المصرية؛ كنتيجة لامتداد مرتفع جوي من وسط البحر المتوسط نحو وسط الصحراء الكبرى الإفريقية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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