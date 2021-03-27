الذهب لـ"الحسناء".. اختتام بطولة المملكة للمبارزة للسيدات بالخبر

★ ★ ★ ★ ★

"لين الفوزان" انتزعت ذهبية الفويل "عمومي".. و"حبيبة" تحت ١٥ عامًا

اختتمت اليوم منافسات بطولة المملكة للمبارزة للسيدات "الجولة الفضية" للأسلحة الثلاثة "سايبر، فويل، إبيه"، التي أقيمت في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر.

وتوّج رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان، الفائزات في البطولة؛ حيث حققت "الحسناء الحماد" الميدالية الذهبية في سلاح السايبر "عمومي"، وانتزعت "لين الفوزان" ذهبية سلاح الفويل "عمومي"؛ فيما فازت حبيبة طنطاوي بذهبية سلاح الفويل تحت ١٥ عامًا.

وفي منافسات سلاح الإبيه "عمومي"، نالت "عالية جلال" الميدالية الذهبية؛ فيما حققت "لمار أرسلان" ذهبية سلاح الإبيه تحت ١٥ عامًا؛ فيما شاركت الحكمتان السعوديتان ملاك السلطان وهناء حلمي في قيادة منافسات البطولة.