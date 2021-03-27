أخبار عاجلة

Samsung - Galaxy Buds Pro ???? -
美 싱크탱크 "북 평산 우라늄 공장 계속 가동 상태" / YTN -
ఇళ్ళార గుండు కింద ఆది ఆదిమానవుల అవశేషాలు || Remains of Adi Aborigines || ABN Telugu -
വോട്ട് വാർത്ത | 8.30AM | Vottuvartha | March 30, 2021 -
Paulistano busca litoral no megaferiado e enfrenta congestionamento -
Portugal prorroga para 15 de abril suspensão de voos do Brasil -
80-vjeçarët po marrin vaksinat/ Mjekët e familjes po i lajmërojnë! -
Cooperation Forged by Fire -
Креативний продаж городини влаштувала родина в Чернівцях -
Кошулинський отримав високу підтримку завдяки підтримці «ЄС» — Габібуллаєва | Довибори у ВР -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. نجم برشلونة على مأدبة خليجية

Print
بالفيديو.. نجم برشلونة على مأدبة خليجية .. نجم برشلونة على مأدبة خليجية
هذا ما قاله عن الطعام الخليجي

بالفيديو.. نجم برشلونة على مأدبة خليجية

ظهر نجم نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، جيرارد بيكيه، في مقطع تم تصويره في مأدبة عشاء في الإمارات، بين مجموعة من الحضور الذين يبدون من جنسيات متنوعة.

وحسب موقع "الحرة"، تداوَلَ البعض على تويتر مقطع الفيديو الذي ظهر فيه بيكيه جالسًا على الأرض خلال تناوله الطعام، والذي عبّر عن إعجابه بمذاقه عند سؤال مصور الفيديو له عن رأيه، قائلًا "إنه رائع".

ووفقًا لأحد المغردين؛ فإن المأدبة أقيمت باستضافة من رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، راشد النعيمي.

ونشر ذات الحساب على تويتر صورة تجمع بيكيه مع النعيمي، مع تعليقٍ نُسِب إلى الأخير، يقول "تشرفت باستضافة جيرارد بيكيه، مندهش من مواهبك الأخرى خصوصًا فيما يتعلق بعالم العملات الرقمية. بالتوفيق لك في كل مساعيك".

ولعب بيكيه كقلب دفاع لفريق برشلونة، على مدى فترة تجاوزت العشر سنوات.

وكان بيكيه قد نجح في صناعة ريمونتادا لفريقه برشلونة أمام إشبيلية، في نصف نهائي كأس الملك، عندما سجل هدفًا قاتلًا قاد المباراة إلى أشواط إضافية، قبل أن يصاب ويغيب عن الملاعب منذ نحو شهر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيديو.. ألقوا الرضيع من الطابق الثالث وأنقذه شيء غير متوقع

فيديو.. ألقوا الرضيع من الطابق الثالث وأنقذه شيء غير متوقع

فيديو.. ألقوا الرضيع من الطابق الثالث وأنقذه شيء غير متوقع

فيديو.. ألقوا الرضيع من الطابق الثالث وأنقذه شيء غير متوقع

بالفيديو.. جماهير: سعادتنا لا توصف بالحضور.. والإجراءات كانت في غاية السلاسة

بالفيديو.. جماهير: سعادتنا لا توصف بالحضور.. والإجراءات كانت في غاية السلاسة

بالفيديو.. جماهير: سعادتنا لا توصف بالحضور.. والإجراءات كانت في غاية السلاسة

بالفيديو.. جماهير: سعادتنا لا توصف بالحضور.. والإجراءات كانت في غاية السلاسة

شبكة عيون الإخبارية