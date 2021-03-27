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"ستينية" استُدرِجت بعلاقة غرامية.. أمريكا تحاكم جاسوسة زودت "حزب الله" بمعلومات سرية

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"ستينية" استُدرِجت بعلاقة غرامية.. أمريكا تحاكم جاسوسة زودت "حزب الله" بمعلومات سرية "ستينية" استُدرِجت بعلاقة غرامية.. أمريكا تحاكم جاسوسة زودت "حزب الله" بمعلومات سرية
أفشت أسماء 10 شخصيات تعاونت في مقتل "سليماني"

بدأت وزارة العدل الأمريكية، أمس، محاكمة موظفة في الترجمة بوزارة الدفاع الأمريكية بتهمة تزويد شخص ينتمي لميليشيا حزب الله اللبناني، بمعلومات حساسة سرية حول مقتل قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، بعد علاقة غرامية جمعتهما أثناء عملها في منشأة للجيش الأمريكي في المنطقة؛ بحسب ما ذكرت "سي إن إن" العربية، اليوم (السبت).

وأوضحت الوزارة أن مريم طه ثومبسون البالغة من العمر 63 عامًا، نقلت معلومات دفاعية سرية وحساسة لمواطن أجنبي، رغم علمها أنه يعمل لصالح حزب حزب الله اللبناني المصنف منظمة إرهابية.

وأضافت أن المتهمة ستواجه عقوبة السجن مدى الحياة كحد أقصى، وأن الحكم عليها لم يصدر بعد.

واعترفت "ثومبسون" خلال جلسة الاستماع الخاصة بها، بأنها بدأت بالتواصل مع شريكها عام 2017، عبر خاصية الاتصال المرئي على تطبيق رسائل مكتوبة وصوتية آمن، وبدأت بعد ذلك بتكوين مشاعر رومانسية اتجاهه وعلمت أن أحد أقربائه يعمل في وزارة الداخلية اللبنانية وادعى أنه تلقى خاتمًا من الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وعقب مقتل "سليماني" وأبي مهدي المهندس في يناير من عام 2020، بدأ الشخص المذكور يسأل الموظفة عن معلومات حول الأشخاص الذين ساهموا بالوصول إلى سليماني، وذلك أثناء عملها في قاعدة للقوات الأمريكية في العراق ابتداء من ديسمبر من عام 2019.

وزودت "ثومبسون" شريكها بعشرات الملفات حول المصادر الاستخباراتية الأمريكية بما في ذلك الأسماء الحقيقية للأشخاص، والبيانات الشخصية لهم، ومعلومات عن خلفياتهم وصور للأشخاص الذين ساعدوا واشنطن بقتل "سليماني".

وقبض على الموظفة الأمريكية في فبراير من عام 2020 بعد أن سربت أسماء 10 أشخاص ساعدوا أمريكا في العملية و20 هدفًا للقوات الأمريكية وتكتيكات عدة وأساليب وإجراءات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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