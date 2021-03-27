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كم مليونًا في العالم أخذوا لقاح "كورونا"؟ وما متوسط التطعيمات؟

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كم مليونًا في العالم أخذوا لقاح "كورونا"؟ وما متوسط التطعيمات؟ كم مليونًا في العالم أخذوا لقاح "كورونا"؟ وما متوسط التطعيمات؟
فيما بلغت الإصابات 126 مليونًا.. والوفيات مليونان و770 ألفًا

كم مليونًا في العالم أخذوا لقاح

أظهرت بيانات لوكالة بلومبيرغ للأنباء وجامعة جونز هوبكنز، اليوم السبت، أن إجمالي عدد جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي تم إعطاؤها على مستوى العالم حتى الآن، وصل إلى 518 مليونًا و400 ألف جرعة.

ويقدر أحدث معدل للتطعيم على مستوى العالم بنحو 14 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس متوسط التطعيمات المعلنة خلال سبعة أيام.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة لفيروس كورونا في أنحاء العالم، 126 مليونًا و200 ألف، وعدد الوفيات مليونين و770 ألفًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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