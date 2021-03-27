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"سابر": خدمة المنتجات غير التجارية تمكّن من نيل شهادة الإرسالية

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"سابر": خدمة المنتجات غير التجارية تمكّن من نيل شهادة الإرسالية "سابر": خدمة المنتجات غير التجارية تمكّن من نيل شهادة الإرسالية
بالنسبة إلى المنتجات المستوردة لغرض غير تجاري

ذكرت منصة "سابر" الإلكترونیة التي تعمل بإشراف هيئة المواصفات، أن خدمة المنتجات غير التجارية عبر المنصة تمكّنك من الحصول على شهادة الإرسالية للمنتجات المستوردة لغرض غير تجاري.

جدير بالذكر أن "سابر" هي منصة إلكترونية تساعد المورد والمصنع المحلي على تسجيل شهادات المطابقة المطلوبة إلكترونيًّا للمنتجات الاستهلاكية، سواء المستوردة أو المصنعة محليًّا لدخولها للسوق السعودي، كما تهدف المنصة إلى رفع مستوى المنتجات الآمنة في السوق السعودي.

وتم تطوير منصة سابر بإشراف من الهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة وفق أعلى معايير الكفاءة من حيث سرعة الإنجاز في التسجيل، وكذلك في تقليص الوقت المستغرق للمستفيدين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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