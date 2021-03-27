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"الموارد البشرية" تضبط ألفي مخالفة لأنظمة العمل خلال أسبوع

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"الموارد البشرية" تضبط ألفي مخالفة لأنظمة العمل خلال أسبوع "الموارد البشرية" تضبط ألفي مخالفة لأنظمة العمل خلال أسبوع
166 مخالفة للإجراءات الاحترازية ووجهت الوزارة 2.044 إنذارًا

ضبطت فِرَق الرقابة الميدانية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (2.039) مخالفة لأنظمة العمل و(166) مخالفة للإجراءات الاحترازية؛ فيما وجّهت الوزارة (2.044) إنذارًا، خلال الفترة من 18 إلى 24 من شهر مارس.

جاء ذلك بعد تنفيذ (21.614) زيارة رقابية على منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة؛ وذلك للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بالقرارات والتشريعات الصادرة عن الوزارة؛ لتنظيم سوق العمل وضبط المخالفات ومتابعة امتثال المنشآت للإجراءات الاحترازية والتوجيهات الصادرة بهذا الشأن.

وكانت الوزارة قد تَلَقّت (1.025) بلاغًا واردًا عبر مختلف وسائل التواصل، تَعامل معها المختصون بشكل مباشر.

وأوضحت الوزارة أن جولاتها الرقابية المفاجئة مستمرة على منشآت القطاع الخاص في جميع مناطق المملكة؛ مؤكدة أهمية الالتزام بتنفيذ القرارات المنظمة لسوق العمل تجنبًا لإيقاع العقوبات بحق المنشآت المخالفة.

ودعت الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر تطبيق "معًا للرصد" المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد لاستقبال الشكاوى والبلاغات (19911).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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