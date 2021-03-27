رحلات قطار الحرمين تنطلق من جديد.. الأربعاء القادم

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24 لـ30 رحلة يوميًّا.. والعدد يصل إلى 54 في رمضان

تنطلق الرحلات في قطار الحرمين، من جديد، يوم الأربعاء القادم من محطة الملك عبدالعزيز بجدة التي تعتبر بوابة رئيسية لاستقبال ضيوف الرحمن وزوار المملكة، وتربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مرورًا بمحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ.

وقد تم التأكد من جاهزية تشغيل القطارات، وحرصًا على سلامة المسافرين والعاملين؛ فقد تم تحديد بوابات لعبور المسافرين يتم فيها قياس درجة الحرارة وإظهار تطبيق "توكلنا"، إضافة إلى وضع ملصقات في الأرضيات والمقاعد من أجل ضمان التباعد الجسدي.

وسيتم ابتداء من الأربعاء وحتى قدوم رمضان تسيير ما بين 24 إلى 30 رحلة يوميًّا، وخلال رمضان سيتم تسيير ما بين 40 إلى 54 رحلة يوميًّا، وقد تم تقليص عدد المقاعد من 417 راكبًا إلى 200 مقعد فقط؛ لضمان التباعد الجسدي بين المسافرين.