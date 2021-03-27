أخبار عاجلة

Samsung - Galaxy Buds Pro ???? -
美 싱크탱크 "북 평산 우라늄 공장 계속 가동 상태" / YTN -
ఇళ్ళార గుండు కింద ఆది ఆదిమానవుల అవశేషాలు || Remains of Adi Aborigines || ABN Telugu -
വോട്ട് വാർത്ത | 8.30AM | Vottuvartha | March 30, 2021 -
Paulistano busca litoral no megaferiado e enfrenta congestionamento -
Portugal prorroga para 15 de abril suspensão de voos do Brasil -
80-vjeçarët po marrin vaksinat/ Mjekët e familjes po i lajmërojnë! -
Cooperation Forged by Fire -
Креативний продаж городини влаштувала родина в Чернівцях -
Кошулинський отримав високу підтримку завдяки підтримці «ЄС» — Габібуллаєва | Довибори у ВР -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رحلات قطار الحرمين تنطلق من جديد.. الأربعاء القادم

Print
رحلات قطار الحرمين تنطلق من جديد.. الأربعاء القادم رحلات قطار الحرمين تنطلق من جديد.. الأربعاء القادم
24 لـ30 رحلة يوميًّا.. والعدد يصل إلى 54 في رمضان

رحلات قطار الحرمين تنطلق من جديد.. الأربعاء القادم

تنطلق الرحلات في قطار الحرمين، من جديد، يوم الأربعاء القادم من محطة الملك عبدالعزيز بجدة التي تعتبر بوابة رئيسية لاستقبال ضيوف الرحمن وزوار المملكة، وتربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مرورًا بمحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ.

وقد تم التأكد من جاهزية تشغيل القطارات، وحرصًا على سلامة المسافرين والعاملين؛ فقد تم تحديد بوابات لعبور المسافرين يتم فيها قياس درجة الحرارة وإظهار تطبيق "توكلنا"، إضافة إلى وضع ملصقات في الأرضيات والمقاعد من أجل ضمان التباعد الجسدي.

وسيتم ابتداء من الأربعاء وحتى قدوم رمضان تسيير ما بين 24 إلى 30 رحلة يوميًّا، وخلال رمضان سيتم تسيير ما بين 40 إلى 54 رحلة يوميًّا، وقد تم تقليص عدد المقاعد من 417 راكبًا إلى 200 مقعد فقط؛ لضمان التباعد الجسدي بين المسافرين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حريق في اليابان قد يقلص إنتاج السيارات بالعالم بمقدار 1.6 مليون سيارة

حريق في اليابان قد يقلص إنتاج السيارات بالعالم بمقدار 1.6 مليون سيارة

المحكمة أدانته بنشر كورونا.. الْتقى بـ46 شخصًا والعقوبة جاءت "رادعة"

المحكمة أدانته بنشر كورونا.. الْتقى بـ46 شخصًا والعقوبة جاءت "رادعة"

دراسة تحذّر.. ارتداء العدسات اللاصقة أثناء الاستحمام يهدد البصر

دراسة تحذّر.. ارتداء العدسات اللاصقة أثناء الاستحمام يهدد البصر

تعاملات الأربعاء.. النفط يرتفع وبرنت عند 64.60 دولار للبرميل

تعاملات الأربعاء.. النفط يرتفع وبرنت عند 64.60 دولار للبرميل

شبكة عيون الإخبارية