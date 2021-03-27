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أطلق حممًا وصخورًا.. بركان إندونيسيا الأكثر اضطرابًا يثور مجددًا

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أطلق حممًا وصخورًا.. بركان إندونيسيا الأكثر اضطرابًا يثور مجددًا أطلق حممًا وصخورًا.. بركان إندونيسيا الأكثر اضطرابًا يثور مجددًا
سحب الرماد الساخن ارتفعت 200 متر في الهواء

أطلق حممًا وصخورًا.. بركان إندونيسيا الأكثر اضطرابًا يثور مجددًا

ثار بركان إندونيسيا الأكثر اضطرابًا مرة أخرى اليوم (السبت)؛ حيث أطلق أعمدة من الرماد في الهواء وأرسل تدفقات من الحمم البركانية والحطام إلى منحدراته، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وأوضح رئيس مركز يوغياكارتا لعلم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية هانيك حميدة، أن سيلًا من الصخور تساقط على منحدرات جبل ميرابي قبل الفجر، وأن سحب الرماد الساخن ارتفعت إلى نحو 200 متر في الهواء، بينما كان الجبل يصدر أصواتًا قوية؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضاف "حميدة": أن البركان أطلق العنان لسحب رماد ساخنة ثماني مرات على الأقل منذ الصباح، وكذلك سلسلة من تدفقات الحمم البركانية التي وصلت إلى ما يقرب من كيلومترين أسفل منحدراته.

ويقع البركان البالغ ارتفاعه 2968 مترًا في جزيرة جاوا المكتظة بالسكان قرب مدينة يوغياكارتا القديمة، وهو أكثر البراكين نشاطًا من بين عشرات البراكين الإندونيسية، وقد ثار بشكل متكرر أخيرًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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