أخبار عاجلة

Samsung - Galaxy Buds Pro ???? -
美 싱크탱크 "북 평산 우라늄 공장 계속 가동 상태" / YTN -
ఇళ్ళార గుండు కింద ఆది ఆదిమానవుల అవశేషాలు || Remains of Adi Aborigines || ABN Telugu -
വോട്ട് വാർത്ത | 8.30AM | Vottuvartha | March 30, 2021 -
Paulistano busca litoral no megaferiado e enfrenta congestionamento -
Portugal prorroga para 15 de abril suspensão de voos do Brasil -
80-vjeçarët po marrin vaksinat/ Mjekët e familjes po i lajmërojnë! -
Cooperation Forged by Fire -
Креативний продаж городини влаштувала родина в Чернівцях -
Кошулинський отримав високу підтримку завдяки підтримці «ЄС» — Габібуллаєва | Довибори у ВР -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"السياحة".. لا اختلاط في النزل والكبائن الفندقية الجديدة

Print
"السياحة".. لا اختلاط في النزل والكبائن الفندقية الجديدة "السياحة".. لا اختلاط في النزل والكبائن الفندقية الجديدة
ضِمن اللائحة الجديدة للإيواء الفندقي

أصدرت وزارة السياحة لائحة مرافق الإيواء السياحي الجديدة واستحدثت اللائحة عدة أنواع من السكن الفندقي في لعل أبرزها النزل (الفندق) والكبائن الفندقية، وتهدف إلى توسيع أنماط الإيواء الفندقي؛ مما يؤدي إلى زيادة الاستثمار السياحي.

يعني "النزل الفندقي" مرفق إیواء سیاحي منخفض التكلفة، ومزودًا بمرافق بسیطة، ویستھدف بشكل أساسي الشباب والرحالة والمسافرین الأفراد؛ حیث یتم تشغیل وإدارة ھذا النوع من مرافق الإیواء السیاحي بشكل مستقل، ویوجد ممیزات مشتركة بین جمیع أنواع النزل.

أما الكبائن الفندقية فتتكون من وحدات صغيرة ذات مساحة محدودة يوجد بها سرير وتلفاز وتكييف وتجهيزات أخرى، ويكون بينها وبين الكبائن الأخرى حاجز فاصل، وبها دورات مياه مشتركة فيما يُعرف أوروبيًّا بفنادق "الهوستل".

ولعل أبرز شروط وزارة السياحة للسماح بتراخيص مرفق النزل الفندقي والكبائن؛ هو عدم السماح بوجود غرف أو كبائن مشتركة للرجال والنساء، ويجب تخصيص المنشأة كاملة إما للرجال أو للنساء؛ وفقًا للبند الثاني من شروط الترخيص.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
المملكة المتحدة ترحب بمبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"

المملكة المتحدة ترحب بمبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"

المسند: كتلة باردة تتوغل في أجواء السعودية ذروتها السبت والأحد

المسند: كتلة باردة تتوغل في أجواء السعودية ذروتها السبت والأحد

المملكة المتحدة ترحب بمبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"

المملكة المتحدة ترحب بمبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"

المسند: كتلة باردة تتوغل في أجواء السعودية ذروتها السبت والأحد

المسند: كتلة باردة تتوغل في أجواء السعودية ذروتها السبت والأحد

شبكة عيون الإخبارية