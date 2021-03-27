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31 جامعة وكلية تشارك في انطلاق بطولة الجامعات للرياضات الإلكترونية

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31 جامعة وكلية تشارك في انطلاق بطولة الجامعات للرياضات الإلكترونية 31 جامعة وكلية تشارك في انطلاق بطولة الجامعات للرياضات الإلكترونية
لملء فراغ الطلاب والطالبات فيما ينفعهم في ظل استمرار جائحة "كورونا"

31 جامعة وكلية تشارك في انطلاق بطولة الجامعات للرياضات الإلكترونية

ينظم الاتحاد الرياضي للجامعات بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، بطولة الجامعات السعودية للرياضات الإلكترونية التي تنطلق غداً بمشاركة 31 جامعة وكلية سعودية في مسابقات فيفا 21 وركيت ليق ورينبو 6 سيج للطلاب ومسابقة فيفا 21 للطالبات.

وقال رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد المزيني: هذا النوع من المسابقات يُقام للمرة الأولى في تاريخ مسابقات اتحاد الجامعات حرصاً منه على دعم البيئة الجامعية وملء فراغ الطلاب والطالبات فيما ينفعهم في ظل استمرار جائحة كورونا، واستمراراً لأنشطته وفقاً لجميع الاحترازات والبروتوكولات من وزارة التعليم.

وأضاف: تُعد المسابقة باكورة تعاون بين اتحادي الجامعات والرياضات الإلكترونية والذهنية، والتي نأمل من خلالها دعم الوطن والارتقاء بها وصولاً لتحقيق البطولات العالمية باسم الرياضة الجامعية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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