سكان "نيات وحوية نمار مكة" يناشدون حلّ أزمة الاتصال والإنترنت

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طالبوا بسفلتة عقبة "الحرف" الرابطة بين الطائف وميقات يلملم

شكا أهالي قريتي نيات وحوية نمار جنوبي مكة المكرمة، من انقطاع خدمة الاتصال والإنترنت معاً؛ مما أثر ذلك سلبياً على أبنائهم وبناتهم في ظل التعليم عن بُعد.

وفي شكوى تلقتها "سبق" قال سعد رديد السفياني: تكمن معاناة سكان قريتي نيات وحوية نمار الواقعتين جنوبي مكة المكرمة من انقطاع وسائل الاتصال والإنترنت بشكل نهائي؛ مما أثر سلبياً على أبنائنا الطلاب في دراستهم وتحصيلهم العلمي؛ كون الدراسة عن بُعد بسبب جائحة كورونا.

وأضاف: لا يوجد في القريتين سوى برج وحيد لا يخدم الأهالي، وتقدمنا مراراً وتكراراً لهيئة الاتصالات ولكن لا تجاوب يذكر على مرّ الأشهر الماضية.

وطالب الشاكي المسؤولين في هيئة الاتصالات بالنظر في موضوعهم بعين الرحمة، والتنسيق مع شركات الاتصالات في توفير الخدمة حتى يتمكن أبناؤهم من مواصلة دراستهم بالشكل المأمول وتأدية الاختبارات بكل يسر دون عناء.

كما طالب السكان بضرورة سفلتة عقبة "الحرف" الرابطة بين محافظة الطائف وميقات يلملم، التي تختصر مئات الكيلومترات، عند السفر من مكة المكرمة إلى محافظات الجنوب.