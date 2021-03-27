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نادي الوحدة يؤسس مركزًا للفئات الخاصة لدمج ذوي الإعاقة في النشاطات الرياضية

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نادي الوحدة يؤسس مركزًا للفئات الخاصة لدمج ذوي الإعاقة في النشاطات الرياضية نادي الوحدة يؤسس مركزًا للفئات الخاصة لدمج ذوي الإعاقة في النشاطات الرياضية
لاكتشاف مهاراتهم وتنمية قدراتهم ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية للنادي

نادي الوحدة يؤسس مركزًا للفئات الخاصة لدمج ذوي الإعاقة في النشاطات الرياضية

أصدرت إدارة نادي الوحدة قرارًا بتأسيس مركز الوحدة للفئات الخاصة، لدعم مبادرة الفئات الخاصة التي بدأ النادي في تفعيلها في الشهر العاشر من العام الماضي 2020م، والتي تستهدف تقديم برامج رياضية ترفيهية وبرامج تدريبية إعلامية مخصصة بشكل محدد لذوي الإعاقة ضمن المبادرات النوعية للمسؤولية الاجتماعية في النادي.

وجاء قرار تأسيس مركز الوحدة الذي سيقدم برامج متنوعة لذوي الإعاقة استجابة لحاجة النادي لهذا المركز وفق رؤية الإدارة التي ارتأت أهمية وجود المركز لدعم المبادرة الخاصة بهذه الفئة، بعد أن استشعر النادي أهمية إنشاء مركز متخصص في ظل حاجة الأسر الحاضنة لذوي الإعاقة لمراكز رياضية تحتضن أبناءها المعاقين.

حسن دحلان الرئيس التنفيذي لنادي الوحدة أكد أن النادي كان قد أطلق نحو 40 مبادرة ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية في النادي خلال الفترة الماضية، ومن بين تلك المبادرات مبادرة الوحدة للفئات الخاصة التي تقوم على دمج ذوي الإعاقة في الأنشطة الرياضية في النادي وإخضاعهم لبرامج ترفيهية وثقافية تستكشف مواهبهم، وإكسابهم للمهارات الرياضية وفق برامج تهدف إلى تعزيز جوانب الثقة لديهم من خلال مشاركتهم للمشاركين في الألعاب والرياضات المختلفة في النادي.

وأضاف دحلان أن الدولة رعاها الله مكنت كافة شرائح المجتمع من الرعاية والتعليم بما فيهم ذوو الإعاقة، ومنحت اهتمامًا خاصًّا لهذه الفئة، وبما أن نادي الوحدة لديه منشآت رياضية مجهزة، وكونه النادي الأبرز في مكة المكرمة؛ فقد قررت إدارة النادي منح الفرصة للفئات الخاصة بالاستفادة من هذه المنشآت وفق برامج شاملة تقدم لكافة المسجلين في المبادرة وتتنوع بين الأنشطة الرياضية والبرامج التدريبية في الجوانب الفنية؛ إذ إن من ضمن هذه البرامج التي يتم تقديمها للمستفيدين من المبادرة تدريبهم على "البرامج التحكيمية والبرامج التدريبية المتخصصة"، وسيتم إخضاعهم لبرامج تدريبية في مجالات الإعلام الرياضي بكافة أنواعها: "تقديم البرامج الرياضية، والتعليق الرياضي، والتحليل الرياضي"، وسيكون هناك متنافسون على كل المسجلين في الرياضات المختلفة من هذه الفئة، وعلى كافة البرامج الإعلامية، وسيعلن النادي عن الفائزين في هذه المنافسات بشقيها "الفني والإعلامي".

واعتبر دحلان "أن إدارة النادي عازمة على أن تكون هذه المبادرة واحدة من أهم المبادرات الرياضية على مستوى الوطن، وخاصة أنها قائمة على تمكين هذه الفئة من ممارسة الرياضة بشكل دائم ومستمر في النادي، وما هذه المبادرة إلا نتيجة اهتمام وزارة الرياضة بالمسؤولية الاجتماعية في الأندية ودعمها المستمر للخروج بأفضل المبادرات التي تقدمها أندية الوطن تجاه كافة شرائح المجتمع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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