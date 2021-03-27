قائد القوات البرية الملكية يترأس وفد الدفاع في باكستان

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لحضور العرض العسكري ليوم الدفاع في الدولة الشقيقة

ترأس قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير؛ وفد وزارة الدفاع؛ لحضور العرض العسكري ليوم الدفاع بجمهورية باكستان الإسلامية.

وكان "المطير"؛ الذي يزور باكستان حالياً، قد اجتمع مع رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه؛ في المقر العام للجيش الباكستاني بمدينة روالبندي.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب العلاقات العامة للجيش الباكستاني، وبحث الجانبان خلال اللقاء الوضع الأمني الإقليمي والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتطرق الطرفان إلى الأمور المتعلقة بالتعاون في مجالات الدفاع والأمن والتدريب العسكري بين البلدين.

وأشاد "المطير"؛ بجهود الجيش الباكستاني في عملية السلام الأفغانية، وإحلال السلام في المنطقة بأسرها.

من جانبه، قال الجنرال قمر جاويد باجوه؛ إن باكستان تثمّن علاقاتها الأخوية الوثيقة مع المملكة العربية السعودية.