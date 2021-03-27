أخبار عاجلة

Samsung - Galaxy Buds Pro ???? -
美 싱크탱크 "북 평산 우라늄 공장 계속 가동 상태" / YTN -
ఇళ్ళార గుండు కింద ఆది ఆదిమానవుల అవశేషాలు || Remains of Adi Aborigines || ABN Telugu -
വോട്ട് വാർത്ത | 8.30AM | Vottuvartha | March 30, 2021 -
Paulistano busca litoral no megaferiado e enfrenta congestionamento -
Portugal prorroga para 15 de abril suspensão de voos do Brasil -
80-vjeçarët po marrin vaksinat/ Mjekët e familjes po i lajmërojnë! -
Cooperation Forged by Fire -
Креативний продаж городини влаштувала родина в Чернівцях -
Кошулинський отримав високу підтримку завдяки підтримці «ЄС» — Габібуллаєва | Довибори у ВР -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مصرع 5 مسؤولين سودانيين إثر غرق عبّارة شمال البلاد

Print
مصرع 5 مسؤولين سودانيين إثر غرق عبّارة شمال البلاد مصرع 5 مسؤولين سودانيين إثر غرق عبّارة شمال البلاد
بينهم مدير شرطة حلفا.. وسبب الحادث التقلبات الجوية

مصرع 5 مسؤولين سودانيين إثر غرق عبّارة شمال البلاد

لقي خمسة مسؤولين سودانيين مصرعهم من جرّاء غرق عبّارة نيلية بمدينة وادي حلفا؛ أقصى شمال السودان.

ووفق " اليوم"، قامت فرق الإنقاذ بانتشال ستة أشخاص من العبّارة نفسها، كانوا في طريقهم إلى معبر أرقين؛ لاستقبال وزير الداخلية، الذي يزور المعبر على الحدود السودانية - المصرية.

وأشارت إلى أن مَن كانوا موجودين على متن العبّارة المنكوبة، قيادات في اللجنة الأمنية في منطقة حلفا، وعددهم 11 شخصاً، بينهم مدير شرطة حلفا، والمدير التنفيذي، ومدير جهاز الأمن، وفرد من الاستخبارات.

وأكّدت وسائل الإعلام أن واقعة الغرق نجمت عن سوء الأحوال الجوية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
روسيا تستغل أزمة سفينة قناة السويس في الترويج لطريق بحر الشمال

روسيا تستغل أزمة سفينة قناة السويس في الترويج لطريق بحر الشمال

روسيا تستغل أزمة سفينة قناة السويس في الترويج لطريق بحر الشمال

روسيا تستغل أزمة سفينة قناة السويس في الترويج لطريق بحر الشمال

روسيا توجه مقترحا إلى تركيا بشأن أراضي سيطرة قواتها داخل سوريا

روسيا توجه مقترحا إلى تركيا بشأن أراضي سيطرة قواتها داخل سوريا

"الحجرف": حريصون على تعزيز العلاقات مع روسيا لتحقيق المصالح المشتركة

"الحجرف": حريصون على تعزيز العلاقات مع روسيا لتحقيق المصالح المشتركة

شبكة عيون الإخبارية