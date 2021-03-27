أخبار عاجلة

Samsung - Galaxy Buds Pro ???? -
美 싱크탱크 "북 평산 우라늄 공장 계속 가동 상태" / YTN -
ఇళ్ళార గుండు కింద ఆది ఆదిమానవుల అవశేషాలు || Remains of Adi Aborigines || ABN Telugu -
വോട്ട് വാർത്ത | 8.30AM | Vottuvartha | March 30, 2021 -
Paulistano busca litoral no megaferiado e enfrenta congestionamento -
Portugal prorroga para 15 de abril suspensão de voos do Brasil -
80-vjeçarët po marrin vaksinat/ Mjekët e familjes po i lajmërojnë! -
Cooperation Forged by Fire -
Креативний продаж городини влаштувала родина в Чернівцях -
Кошулинський отримав високу підтримку завдяки підтримці «ЄС» — Габібуллаєва | Довибори у ВР -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مروّع.. "مفحط" يدهس شاباً أردنياً 3 مرات بسيارته

Print
فيديو مروّع.. "مفحط" يدهس شاباً أردنياً 3 مرات بسيارته مروّع.. "مفحط" يدهس شاباً أردنياً 3 مرات بسيارته
وسط ذهول ورعب المارة الذين حاولوا إنقاذ الضحية دون جدوى

فيديو مروّع..

في جريمةٍ بشعة، دهس قائد سيارة أردني شاباً في العشرينيات من عمره، ثلاث مرات أمام منزله، بعدما طالبه الشاب بالتوقف عن "التفحيط " بالسيارة.

وحسب صحيفة "الدستور" الأردنية، وقع الحادث في منطقة بيادر وادي السير- غربي العاصمة الأردنية عمّان، فيما تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الواقعة، واصفين إياه بـ "مروّع جداً".

وذكر شهود عيان أن الشاب يوسف صندوقة؛ في العشرينيات من عمره، كان قد طلب من أحد سائقي السيارات أن يكف عن التفحيط أمام منزله.

وقال الشهود إن شجاراً دب بين الشابين على ما يبدو؛ ما أغضب السائق ليقوم بدهس صندوقة ثلاث مرات وسط ذهول ورعب المارة الذين حاولوا إنقاذ الضحية دون جدوى.

وحسب موقع "الحرة"، نقل موقع "رؤيا" المحلي عن مصدر أمني، أنه جرى إسعاف الشاب إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة هناك.

وأضاف المصدر، أن الفاعل قام بتسليم نفسه للمركز الأمني المختص، حيث تمّ فتح تحقيق في الحادثة للوقوف على مُلابساتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيديو.. ألقوا الرضيع من الطابق الثالث وأنقذه شيء غير متوقع

فيديو.. ألقوا الرضيع من الطابق الثالث وأنقذه شيء غير متوقع

فيديو.. ألقوا الرضيع من الطابق الثالث وأنقذه شيء غير متوقع

فيديو.. ألقوا الرضيع من الطابق الثالث وأنقذه شيء غير متوقع

بالفيديو.. جماهير: سعادتنا لا توصف بالحضور.. والإجراءات كانت في غاية السلاسة

بالفيديو.. جماهير: سعادتنا لا توصف بالحضور.. والإجراءات كانت في غاية السلاسة

بالفيديو.. جماهير: سعادتنا لا توصف بالحضور.. والإجراءات كانت في غاية السلاسة

بالفيديو.. جماهير: سعادتنا لا توصف بالحضور.. والإجراءات كانت في غاية السلاسة

شبكة عيون الإخبارية