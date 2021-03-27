واشنطن: على النخبة السياسية تجاوز الخلافات لإنقاذ لبنان من أزمته

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جي بي سي نيوز :- دعت السفيرة الأميركية في بيروت، اليوم الخميس، السياسيين اللبنانيين إلى تنحية خلافاتهم جانباً لإنقاذ البلاد من أزماتها العديدة، وذلك بعد أشهر من الخلافات التي تحول دون التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة جديدة.

وقالت السفيرة الأميركية دوروثي شيا في تصريحات تلفزيونية بعد لقائها بالرئيس اللبناني ميشال عون "بعد ما يقرب من ثمانية أشهر من دون حكومة... ألم يحن الوقت للتنازل عن المطالب؟".

وانضمت شيا إلى مجموعة من المسؤولين الأجانب الذين يحثون القادة المنقسمين على الاتفاق على حكومة لمواجهة الانهيار الاقتصادي، الذي يعد أسوأ أزمة يشهدها لبنان منذ عقود.

ولفتت شيا ​إلى أنها "بحثت مع الرئيس اللبناني أهمية تشكيل حكومة ملتزمة وقادرة على القيام بالإصلاحات"، مشددة على التزام​ بلادها بالوقوف إلى جانب ​الشعب اللبناني​" ، وفق "العربية" .

وأضافت شيا: "أقول باحترام لكل من يضع مطالب لتشكيل ​الحكومة​، ألم يحن الوقت للتخلي عن المطالب والدخول بتسوية لتأليف الحكومة؟".

مخالفة للدستور

وتأتي زيارة السفيرة الأميركية للرئيس عون بعد تأزم العلاقة بين الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، عقب ظهور عقبات جديدة في تأليف الحكومة، وقال الحريري في آخر لقاء له مع عون إنه رفض الاثنين، التشكيلة الحكومية التي أرسلها له الرئيس عون، مشيرا إلى أنها "مخالفة للدستور".

وتسعى الولايات المتحدة إلى الحفاظ على علاقات هي تقليديا وثيقة وودية مع لبنان، وإلى المساعدة في الحفاظ على استقلاله وسيادته ووحدته الوطنية وسلامة أراضيه. وذكرت شيا أن الولايات المتحدة، ومعها المجتمع الدولي، تدعم التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي 1559 و1680 و1701، بما في ذلك نزع سلاح جميع الميليشيات، وترسيم الحدود اللبنانية السورية، ونشر الجيش اللبناني في جميع أنحاء لبنان.

تعتقد الولايات المتحدة أن لبنان مسالم ومزدهر ومستقر يمكن أن يقدّم مساهمة هامة للسلام الشامل في الشرق الأوسط، ونحن نواصل جهدنا بالعمل مع الشركاء اللبنانيين لتعزيز مصالحنا المشتركة في الأمن والاستقرار والازدهار.