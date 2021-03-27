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السفير الفرنسي يواصل جولاته في #_الجميلة: "صباح الخير والسعادة يا أهل جدة"

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نُشر قبل أيام مقطع للقاء وصفه بغير المتوقع مع القرود على الطريق من السودة إلى رجال ألمع

السفير الفرنسي يواصل جولاته في #السعودية_الجميلة:

نشر السفير الفرنسي بالرياض لودوفيك بوي؛ صباح اليوم، مقطع وصوراً عدة من جدة عبر حسابه في تويتر؛ معلقاً تحت وسم #_الجميلة "صباح الخير والسعادة يا أهل جدة".

وكان السفير الفرنسي قد نشر -قبل أيام- مقطع فيديو للقاءٍ وصفه بغير المتوقع مع قرود منطقة عسير، في أثناء استقلاله سيارته على الطريق من السودة إلى رجال ألمع.

وقال السفير، يوم الأحد الماضي، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقاء غير متوقع مع قرود منطقة عسير على الطريق الرائع من السودة إلى رجال ألمع".

السفير الفرنسي يواصل جولاته في #السعودية_الجميلة:

السفير الفرنسي يواصل جولاته في #السعودية_الجميلة:

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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