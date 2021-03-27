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للحوامل ومرضى القلب وغيرهم.. "الغذاء والدواء": اقرأوا تحذيرات المنتجات

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للحوامل ومرضى القلب وغيرهم.. "الغذاء والدواء": اقرأوا تحذيرات المنتجات للحوامل ومرضى القلب وغيرهم.. "الغذاء والدواء": اقرأوا تحذيرات المنتجات
قالت: المكتوب على بطاقة المنتج يوضح مكونات قد لا تتناسب مع بعض الفئات

للحوامل ومرضى القلب وغيرهم..

نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بضرورة قراءة العبارات التحذيرية المدونة على عبوات المنتجات الغذائية، لتفادي ضرر المكونات التي قد لا تتناسب مع بعض الأفراد.

وأوضحت أن المكتوب على بطاقة المنتج الغذائية يوضح المكونات التي لا تتناسب مع بعض الفئات، مثل الحوامل والمرضعات والأطفال ومرضى القلب أو الرياضيين.

وأوضحت أن المنتجات المحتوية على "كافيين" بكمية تزيد على 150 ملغ / لتر غير مناسبة للحوامل والمرضعات ومرضى القلب والرياضيين، كما أوضحت أن زيادة الكمية المستهلكة عن 40 جم من المنتجات المحتوية على السوربيتول أو الزيليتول تؤدي إلى الإسهال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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