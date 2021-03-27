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نُشر قبل أيام مقطع للقاء وصفه بغير المتوقع مع القرود على الطريق من السودة إلى رجال ألمع

نشر السفير الفرنسي بالرياض لودوفيك بوي؛ صباح اليوم، مقطع فيديو وصوراً عدة من جدة عبر حسابه في تويتر؛ معلقاً تحت وسم #السعودية_الجميلة "صباح الخير والسعادة يا أهل جدة".

وكان السفير الفرنسي قد نشر -قبل أيام- مقطع فيديو للقاءٍ وصفه بغير المتوقع مع قرود منطقة عسير، في أثناء استقلاله سيارته على الطريق من السودة إلى رجال ألمع.

وقال السفير، يوم الأحد الماضي، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقاء غير متوقع مع قرود منطقة عسير على الطريق الرائع من السودة إلى رجال ألمع".