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ثغرة واختراق.. خبراء تقنيون ينصحون بالإسراع بتحديث آبل

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ثغرة واختراق.. خبراء تقنيون ينصحون بالإسراع بتحديث آبل ثغرة واختراق.. خبراء تقنيون ينصحون بالإسراع بتحديث آبل
العيب برز في محرك المتصفح الرئيسي "سفاري" ومتصفحات أخرى

ثغرة واختراق.. خبراء تقنيون ينصحون بالإسراع بتحديث آبل

ذكرت مواقع تقنية أن شركة آبل الأميركية على علم بوجود ثغرة جرى استغلالها من طرف البعض لاختراق هواتف آيفون وأجهزة آيباد.

وأرسلت آبل، الجمعة، تحديثًا إلى مستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد، من أجل إصلاح عيب برز في محرك المتصفح الرئيسي "سفاري" ومتصفحات أخرى.

وقالت وفق سكاي نيوز عربية: إن التحديث الذي أرسل إلى المستخدمين في أنظمة iOS 14.4.2 و iPadOS 14.4.2 سيؤدي إلى إصلاح المشكلة الأمنية.

ويطلق على هذه المشكلة الأمنية: Zero-day، لكون مكتشف الثغرة لا يترك أي يوم يمر دون أن يستغله في هجمات، لكونه في سباق مع الزمن، فإذا اكتشفت الثغرة سدت الأبواب أمام الاختراق.

ويعتمد هذا النوع من الهجمات الإلكترونية على ثغرات أمنية في التطبيقات لا تكون معلومة لدى مطوريها.

وبوسع أي شخص إجراء التحديث عن طريق الانتقال إلى الإعدادات واختيار فئة عام والنقر على خيار Software Update.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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