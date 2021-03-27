أخبار عاجلة

حريق في اليابان قد يقلص إنتاج السيارات بالعالم بمقدار 1.6 مليون سيارة -
المحكمة أدانته بنشر كورونا.. الْتقى بـ46 شخصًا والعقوبة جاءت "رادعة" -
Fushata e PD/ Rama: Grumbullime absurde të papërgjegjshme, kanë karakter të dobët - -
ENE MENE BU - 2012. Jamina zeigt ihr Kuscheltier | Mehr auf KiKA.de -
नंदीग्राम में Mamata Banerjee के सामने BJP कार्यकर्ताओं ने लगाए जय श्रीराम के नारे… -
TMC, BJP Approach EC; TMC Claims Criminals In Nandigram, BJP Wants Prohibitory Orders On April 1 -
TP.HCM: Nhảy cầu rồi bơi về nhà ngủ mặc đội cứu hộ lặn tìm cả đêm | THDT -
انطلاق المؤتمر الدولي التاسع للموارد المائية والبيئة الجافة -
FLEXIBILIZAÇÃO: GOIÂNIA VAI ADOTAR MODELO DE ABERTURA POR ZONAS -
BIG SALES! Live Ukulele Showroom! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

العثور على جثث 4 سوريين تجمّدوا بسبب البرد على حدود لبنان

Print
العثور على جثث 4 سوريين تجمّدوا بسبب البرد على حدود لبنان العثور على جثث 4 سوريين تجمّدوا بسبب البرد على حدود لبنان
سيدتان وطفلان كانوا يحاولون العبور عبر المنطقة الحدودية

العثور على جثث 4 سوريين تجمّدوا بسبب البرد على حدود لبنان

عثرت السلطات اللبنانية على جثث 4 مواطنين سوريين، في جرود بلدة عيناتا البقاعية، كانوا يحاولون العبور من سوريا إلى لبنان عبر المنطقة الحدودية، وقد توفوا بسبب البرد.

وقال محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر، في تغريدة له على "تويتر"، إنه تم العثور "على جثث المفقودين الأربعة في جرود عيناتا (سيدتان وطفلان)، بعد جهود مضنية لفرق الدفاع المدني والجيش وقوى الأمن، وهم جميعاً من التابعية السورية، تُوفوا بسبب البرد القارس".

وأضاف خضر؛ وفق اليوم، أنه "سيتم فتح تحقيق بالموضوع مع الشخص اللبناني الذي كان برفقتهم سابقاً حول ما إذا كانت مسألة تهريب بشر أم لا".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
روسيا تستغل أزمة سفينة قناة السويس في الترويج لطريق بحر الشمال

روسيا تستغل أزمة سفينة قناة السويس في الترويج لطريق بحر الشمال

روسيا تستغل أزمة سفينة قناة السويس في الترويج لطريق بحر الشمال

روسيا تستغل أزمة سفينة قناة السويس في الترويج لطريق بحر الشمال

روسيا توجه مقترحا إلى تركيا بشأن أراضي سيطرة قواتها داخل سوريا

روسيا توجه مقترحا إلى تركيا بشأن أراضي سيطرة قواتها داخل سوريا

"الحجرف": حريصون على تعزيز العلاقات مع روسيا لتحقيق المصالح المشتركة

"الحجرف": حريصون على تعزيز العلاقات مع روسيا لتحقيق المصالح المشتركة

شبكة عيون الإخبارية