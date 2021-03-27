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الصحة العالمية تحذر من لقاحات كورونا مزورة يتم تداولها إلكترونياً

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الصحة العالمية تحذر من لقاحات كورونا مزورة يتم تداولها إلكترونياً الصحة العالمية تحذر من لقاحات كورونا مزورة يتم تداولها إلكترونياً
طالبت بعدم الشراء خارج القنوات الرسمية وإبلاغ السلطات الوطنية عن مروجيها

الصحة العالمية تحذر من لقاحات كورونا مزورة يتم تداولها إلكترونياً

حذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار جرعات لقاحات "كوفيد 19 " مزورة يتم تداولها وعرضها على المواقع الإلكترونية.

وأوضح مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم أن هناك عمليات تهريب للقاحات كورونا ، وكذلك عمليات تزوير عبر إعادة استخدام العبوات الفارغة، مطالباً بعدم شراء أَي لقاحات خارج القنوات الرسمية والحكومية، وإبلاغ السلطات الوطنية أو المنظمة في حال الكشف عن مروجيها.

وأكد أن المنظمة تتابع ذلك عن كثب وتتعامل مع أي إنذارات بهذا الشأن وتتخذ التدابير اللازمة لمعالجتها.منظمة الصحة العالمية الجديد لقاح كورونا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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