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مستشفيات لبنانية تؤكد عدم وجود نقص في الأكسجين في الوقت الحالي

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مستشفيات لبنانية تؤكد عدم وجود نقص في الأكسجين في الوقت الحالي مستشفيات لبنانية تؤكد عدم وجود نقص في الأكسجين في الوقت الحالي

جي بي سي نيوز:- قال اثنان من مديري المستشفيات اللبنانية لوكالة "سبوتنيك" إنه يوجد ما يكفي من الأكسجين لديها، وسط أخبار عن نقص بمادة الأوكسجين.

وقال الدكتور فراس الابيض، مدير عام مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، إن المستشفى به موارد أكسجين تكفي لعدة أيام، مؤكدا أن "الكمية المتوفرة لدينا تكفي حتى ترسل لنا الشركة دفعة جديدة".

بدوره، أكد الدكتور جان حمصي، مدير عام مستشفى الياس الهراوي الحكومي في مدينة زحلة أن "الوضع على ما يرام، ولم نطلب دفعة جديدة... أعتقد أن لدينا ما يكفي من الأكسجين يكفينا اليوم وغدا".

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن إن المرافق الطبية في البلاد تعاني من نقص في الأكسجين وأن ألف مريض لبناني يعيشون على أجهزة التنفس الاصطناعي، وأكد أن الكمية الموجودة من الأوكسجين في لبنان "تكفي ليوم فقط".

كما أعلن وزير الصحة السوري، حسن الغباش، أن الرئيس بشار الأسد وجه بتأمين 25 طنا من الأكسجين دفعة أولى إلى لبنان، من أصل 75 طنا ستصل على ثلاثة أيام.

المصدر: "سبوتنيك" + RT

جي بي سي نيوز

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