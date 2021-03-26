القيادة تعزي الرئيس المصري في ضحايا حادث تصادم القطارَيْن بسوهاج

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المملكة تقدِّم أحرَّ التعازي وأصدق المواساة وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إثر حادث تصادم قطارَيْن في محافظة سوهاج، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ حادث تصادم قطارَيْن في محافظة سوهاج، وما نتج عنه من وفيات وإصابات. وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء، قال فيها سموه: "تلقيتُ نبأ حادث تصادم قطارَيْن في محافظة سوهاج، وما نتج عنه من وفيات وإصابات؛ وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب".خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قطار سوهاج مصر الرئيس المصري