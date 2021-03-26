أخبار عاجلة

Fushata e PD/ Rama: Grumbullime absurde të papërgjegjshme, kanë karakter të dobët - -
ENE MENE BU - 2012. Jamina zeigt ihr Kuscheltier | Mehr auf KiKA.de -
नंदीग्राम में Mamata Banerjee के सामने BJP कार्यकर्ताओं ने लगाए जय श्रीराम के नारे… -
TMC, BJP Approach EC; TMC Claims Criminals In Nandigram, BJP Wants Prohibitory Orders On April 1 -
TP.HCM: Nhảy cầu rồi bơi về nhà ngủ mặc đội cứu hộ lặn tìm cả đêm | THDT -
انطلاق المؤتمر الدولي التاسع للموارد المائية والبيئة الجافة -
FLEXIBILIZAÇÃO: GOIÂNIA VAI ADOTAR MODELO DE ABERTURA POR ZONAS -
BIG SALES! Live Ukulele Showroom! -
Câmara homenageia ribeirinhos e Dia da Água - 29/03/21 -
Família se despede de paciente que fugiu do HU - Tribuna da Massa (29/03/2021) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"بيتي مارتينيز" و"الغنام" يبدآن برنامجهما التأهيلي.. "النصر" يستأنف تدريباته

Print
"بيتي مارتينيز" و"الغنام" يبدآن برنامجهما التأهيلي.. "النصر" يستأنف تدريباته "بيتي مارتينيز" و"الغنام" يبدآن برنامجهما التأهيلي.. "النصر" يستأنف تدريباته
قبل مواجهة قوية أمام "الفيصلي"

أعلن نادي النصر عن آخر تطورات إصابة الثنائي بيتي مارتينيز، وخالد الغنام، وذلك مع عودة الفريق للتدريبات الجماعية استعداداً للمواجهة القادمة ضد الفيصلي.

وأوضح النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قائلاً: "بدأ الثنائي خالد الغنام وبيتي مارتينيز برنامجهما التأهيلي واللياقي مع أخصائي تأهيل الإصابات هوقو، قبل عودتهم للمشاركة في التدريبات الجماعية".

وميدانياً استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم الجمعة، تدريباته خلال فترة توقف منافسات الدوري، نظير ارتباط الوطني السعودي بمواجهة منتخب الكويت ودياً، ومنتخب فلسطين ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، خلال فترة أيام (FIFA) في شهر مارس الجاري".

حيث التقى مدرب الفريق هورفات باللاعبين قبل بداية التدريبات؛ حيث أوضح لهم برنامج الفريق خلال فترة التوقف، وركز مدرب الفريق على الجوانب اللياقية المتنوعة، ثم بدأت التدريبات بالجري حول الملعب بسرعات، طبق خلالها المدرب الكرواتي تدريبات متنوعة استخدم خلالها الحواجز والأقماع.

ويخوض النصر مباراة قوية ضد الفيصلي يوم الأحد 4 أبريل القادم، وذلك في دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، قبل أن يواجه ضمك في التاسع من ذات الشهر ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.النصر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"المسحل" يشكر القيادة على السماح بعودة الجماهير للمدرجات لدعم المنتخب

"المسحل" يشكر القيادة على السماح بعودة الجماهير للمدرجات لدعم المنتخب

"المسحل" يشكر القيادة على السماح بعودة الجماهير للمدرجات لدعم المنتخب

"المسحل" يشكر القيادة على السماح بعودة الجماهير للمدرجات لدعم المنتخب

مدرب منتخب فلسطين: نسعى للخروج بنتيجة إيجابية أمام المنتخب السعودي

مدرب منتخب فلسطين: نسعى للخروج بنتيجة إيجابية أمام المنتخب السعودي

بقيادة المدرب الوطني "الحربي".. المنتخب السعودي يفتتح معسكر الدمام

بقيادة المدرب الوطني "الحربي".. المنتخب السعودي يفتتح معسكر الدمام

شبكة عيون الإخبارية