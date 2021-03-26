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الجيش اليمني يفرض سيطرته على مواقع بين الجوف وصعدة

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الجيش اليمني يفرض سيطرته على مواقع بين الجوف وصعدة الجيش اليمني يفرض سيطرته على مواقع بين الجوف وصعدة
عقب هجوم شنته على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي الإرهابية

الجيش اليمني يفرض سيطرته على مواقع بين الجوف وصعدة

فرض الجيش اليمني سيطرته على مواقع جديدة في مديرية برط شمال محافظة الجوف الحدودية مع محافظة صعدة، اليمنيتين.

وقال مصدر عسكري يمني: إن وحدات من الجيش، سيطرت على عدّة مواقع في سلسلة جبال المطابق الواقعة بين محافظتي الجوف وصعدة، عقب هجوم شنته على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وأضاف المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن المعارك التي استمرت أكثر من 6 ساعات، أسفرت عن خسائر بشرية ومادية في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

ميليشيا الحوثي الإرهابية الجيش اليمني اليمن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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