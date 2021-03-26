"الأخضر" يستأنف تدريباته بعد الفوز ودياً على الكويت بعيداً عن الإعلام

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ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا

استأنف المنتخب السعودي الأول اليوم الجمعة، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي الذي يقام حاليًا في العاصمة الرياض استعدادًا لمواجهة منتخب فلسطين، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، خلال فترة أيام (FIFA) في شهر مارس الجاري.

وأجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم، حصة تدريبية على "ملعب مرسول بارك"، تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، الذي قسم اللاعبين إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي ضمت اللاعبين المشاركين بصفة أساسية في مباراة الأمس مرانًا استرجاعيًا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانًا تكتيكيًا متنوعًا ليختتم بالكرات الثابتة.

يواصل المنتخب الوطني السعودي تدريباته يوم غدٍ السبت عند الساعة 30 : 6 مساءً على "ملعب مرسول بارك" في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.

المنتخب السعودي