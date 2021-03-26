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عملية ناجحة لاستئصال أحد فصي الكبد بالمنظار الجراحي في مستشفى عسير

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عملية ناجحة لاستئصال أحد فصي الكبد بالمنظار الجراحي في مستشفى عسير عملية ناجحة لاستئصال أحد فصي الكبد بالمنظار الجراحي في مستشفى عسير
الأولى من نوعها بالمنطقة

عملية ناجحة لاستئصال أحد فصي الكبد بالمنظار الجراحي في مستشفى عسير

نجح بفضل الله فريق طبي بمستشفى عسير المركزي بقيادة استشاري جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات الصفراوية الدكتور أحمد المالكي، في إجراء عملية لاستئصال الجزء الأيسر من الكبد بالمنظار الجراحي لمريضة كانت تعاني من ورم سرطاني بقطر 11 سم، وتعد هذه العملية الأولى من نوعها بالمنطقة.

وتعتبر عمليات الكبد بالمنظار الجراحي من العمليات المعقدة والتي تحتاج إلى إمكانيات عالية وعمل فريق متكامل من الجراحين و أطباء التخدير، وقد تم خروج المريضة بعد مرور فترة ما بعد العملية دون حدوث أي مضاعفات، بفضل من الله.

وشارك ضمن الفريق الطبي الدكتور محمد مصطفى، والدكتور يوسف الحمادة، والدكتور محمد الأسمري والدكتور حافظ إبراهيم استشاري التخدير، وطاقم التمريض بقيادة اليزابيث يوسف.مستشفى عسير المركزي صحة عسير وزارة الصحة عسير عملية جراحية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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