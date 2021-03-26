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أخضر الصالات يقيم معسكرًا إعداديًا بالدمام .. استعدادًا للبطولات القادمة

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أخضر الصالات يقيم معسكرًا إعداديًا بالدمام .. استعدادًا للبطولات القادمة

يقيم السعودي الأول لكرة قدم الصالات معسكرًا إعداديًا في مدينة الدمام خلال الفترة من 28 مارس الجاري وحتى 10 أبريل المقبل، وذلك ضمن استعداداته للاستحقاقات الخليجية والآسيوية المقبلة.

واستدعى المدير الفني للمنتخب، الإسباني لويس فونسيكا 25 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: عبدالله كردي، إبراهيم الهلالي، عبدالمحسن حسن، حمود الدهان، يزيد الخالدي، محسن فقيهي، منصور الزهراني، فهد الرديني، فيصل السلطان، رامي الزهراني، يحيى عجاجي، حمود المطيري، معاذ العسيري، عبدالإله العتيبي، عمر الدبل، صالح القرني، سلطان الدحيم، عبدالله مغربي، محمد الخماس، عبدالله الدوسري، نواف العروان، جوهر جماح، فهد القاسم، عبدالعزيز العلوني وناصر الحارثي.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر في وقت سابق إلغاء كأس آسيا لكرة قدم الصالات 2021 المقرر إقامتها في العاصمة الكويتية، على أن تقام النسخة المقبلة عام 2023.

المنتخب السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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