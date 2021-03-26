الإمارات تدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف نجران بصاروخ باليستي

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أكدت أن استمرارها في ذلك يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بالقوانين والأعراف

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدَين لمحاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في مدينة نجران من خلال صاروخ باليستي، اعترضته قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان اليوم أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفًا فوريًّا وحاسمًا لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن السعودية، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميَّيْن، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يُعد تصعيدًا خطيرًا ودليلاً جديدًا على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت تضامن الإمارات الكامل مع السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه السعودية تعده الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخ باليستي