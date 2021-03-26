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دودين: إجراءات تخفيفية مطلع الأسبوع المقبل

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دودين: إجراءات تخفيفية مطلع الأسبوع المقبل دودين: إجراءات تخفيفية مطلع الأسبوع المقبل

جي بي سي  نيوز :-أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام صخر دودين، أن ستعلن عن إجراءات تخفيفية عن المواطنين مطلع الأسبوع المقبل.

وبيّن دودين ، أن تلك القرارات التخفيفية ستكون ممزوجة ما بين الاقتصاد وإجراءات التعامل مع الجائحة.

ولفت إلى أن تلك القرارات الحكومية ترمي إلى الوصول لصيف آمن دون تفشي لفيروس كورونا.

وقال دودين، إن الوصول إلى صيف آمن يحتاج إلى متابعة الالتزام من قبل المواطنين بمعايير السلامة العامة كارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات ومتابعة حملة التطعيم الوطني التي تجاوز عدد المتلقين للمطعوم من خلالها 300 ألف.

وعن إجراءات شهر رمضان، أكد أن الحكومة لا زالت تبحث الإجراءات المرافقة مع شهر رمضان ودراسة الوضع الوبائي ومستجداته ، وفقا لـ “هلا أخبار” .

وأضاف دودين، أن جميع السلع الأساسية متوفرة في شهر رمضان، مؤكدا أن الحكومة تتابع ذلك دوريا.

وفيما يتعلق بارتفاع سلع أساسية، قال إن الحكومة وجدت ذلك الارتفاع منذ شهر تشرين الأول الماضي بشكل تدريجيي، مضيفا ان وزارة الصناعة والتجارة والتموين اتخذت إجراءات من شأنها الحفاظ على أسعار السلع التي شهدت ارتفاعا خلال الآونة الأخيرة.

جي بي سي نيوز

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