مشاهد تكشف الخطر..عمود إنارة يفترش شارعًا بجدة متربصًا بالمارة

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استنكار من عابري الطريق ومطالبات بإزالته حماية للأرواح والممتلكات

في مشهد غريب وثقت "سبق"، افتراش عمود إنارة به العديد من الكشافات وكيبل كهربائي لشارع الشاكرين بجدة؛ ما ينذر بوقوع حوادث مرورية وربما خسائر في الأرواح أو الممتلكات جراء الارتطام به -لا قدر الله- أو تعثر أحد به حيث يتخذ جزء منه الرصيف والجزء الآخر وسط الطريق.

واستنكر عدد من عابري الطريق الأمر وافتراش العمود لجزء من الطريق، داعين الجهات المختصة إلى سرعة معالجة الأمر وإزالة الخطر الذي يمكن أن ينجم عن الوضع القائم في شارع من الشوارع الرئيسية التي تشهد كثافة مرورية كبيرة والتأكد من عدم وجود تيار كهربائي به.