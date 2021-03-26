عبر الاتصال المرئي.. مجلس صندوق التنمية الثقافي يعقد أول اجتماعاته

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برئاسة وزير الثقافة.. إقرار التوجه الاستراتيجي

عقد مجلس إدارة صندوق التنمية الثقافي "عبر الاتصال المرئي" أمس، اجتماعه الأول برئاسة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة الصندوق.

وأقرّ مجلس الإدارة التوجه الاستراتيجي للصندوق، وناقش الهيكل التنظيمي المقترح، والموازنة التشغيلية المقترحة وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

وأكد أن الصندوق سيعمل على تنمية قطاع الثقافة من خلال تحفيز الجهات العاملة في المجال الثقافي للمساهمة والاستثمار في القطاع الذي يعد من أهم القطاعات الواعدة ومن أهم المحركات الداعمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، لتحقيق طموحات القيادة الرشيدة ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للثقافة المنبثقة من رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى ما يحظى به القطاع الثقافي من دعم كبير وغير مسبوق من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

‎وترتكز أعمال الصندوق على دعم منشآت القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية والجمعيات العاملة في القطاعات الثقافية المختلفة، عبر تقديم برامج تنموية متنوعة بآليات مختلفة، لتطوير المشهد الثقافي بدعم من برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق الرؤية.

كما يقدم الصندوق خدمات استشارية غير المالية لجميع الجهات والأفراد العاملين في المجالات الثقافية المختلفة، وتكوين الشراكات الاستراتيجية الفاعلة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأثر الإيجابي على القطاعات الثقافية.

ويرأس مجلس إدارة الصندوق، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وحامد بن محمد فايز عضواً ونائباً للرئيس، وعضوية كل من فيصل بن فاضل الإبراهيم، وبدر بن عبدالله بن محمد العيسى، وسارة بن جماز السحيمي.